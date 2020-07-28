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Башкирия в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмонии

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

Башкирия в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмонии Фото: Соцсети

Сегодня прививку от пневмонии получили более 21 тысячи жителей Башкирии, в том числе призывники и население старше 60 лет. В этом году республика увеличила закупку вакцины от этой инфекции в пять раз: за счет федерального бюджета приобретено 95 600 доз для вакцинации 43 800 детей первого года жизни и ревакцинации 40 500 малышей.

«Мы проконсультировались с нашими эпидемиологами и приняли решение сформировать стойкую иммунную прослойку среди наиболее уязвимых, чтобы значительно снизить смертность от осложнений внебольничных пневмоний в республике, — сказал глава Башкирии Радий Хабиров. — В последующем темпы вакцинации сохраним на том же уровне, чтобы полностью защитить наше старшее поколение от этой опасной инфекции. Исследованиями доказано, что иммунитет от пневмококка сохраняется у взрослых более пяти лет».

Регион планирует завершить иммунизацию взрослого населения с заболеваниями легких до 15 августа. В планах привить 40 тысяч человек. Этот показатель превышает прошлогодний в четыре раза.

Всего в республике состоят на учете в медицинских организациях 68 989 лиц старше 60 лет с заболеваниями легких. Иммунизация оставшихся 18 989 человек будет запланирована на 2021 год. Также планируется приобретение пневмококковых вакцин для других групп риска.

ИА «Башинформ»
Теги: пневмония, вакцина
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