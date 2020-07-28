В Башкирию возвращается жаркая погода
В Башкирию возвращается жаркая погода Фото: автор
В ближайшие дни в Башкирии потеплеет до 28 градусов, сообщили синоптики республики.
По данным Башгидромета, во вторник местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха днем — от 21 до 26 градусов.
В среду синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, порывистый.
Температура воздуха ночью — 11-16 градусов, по востоку республики до 6 градусов. Днем — от 23 до 28 градусов.
В четверг, как и накануне, в Башкирии местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, порывистый.
Температура воздуха ночью — 11-16 градусов, по востоку республики до 6 градусов. Днем — от 23 до 28 градусов.