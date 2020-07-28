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В Башкирию возвращается жаркая погода

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирию возвращается жаркая погода Фото: автор

В ближайшие дни в Башкирии потеплеет до 28 градусов, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, во вторник местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха днем — от 21 до 26 градусов.

В среду синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, порывистый.

Температура воздуха ночью — 11-16 градусов, по востоку республики до 6 градусов. Днем — от 23 до 28 градусов.

В четверг, как и накануне, в Башкирии местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, порывистый.

Температура воздуха ночью — 11-16 градусов, по востоку республики до 6 градусов. Днем — от 23 до 28 градусов.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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