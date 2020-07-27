С 1 сентября учителя будут дополнительно получать 5 тысяч рублей за классное руководство

С начала нового учебного года российские учителя будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей за классное руководство. Об этом в понедельник сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям — по 5 тысяч рублей», — передает ТАСС слова министра.

Глава Минпросвещения также отметил, что региональные и муниципальные выплаты при этом не будут отменены.

Ранее Кравцов заявлял, что новый учебный год планируется начать в традиционном формате, а дистанционный формат обучения будет использован как дополнительный.