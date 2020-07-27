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Стартовал прием заявок на соискание всероссийской премии «Гордость нации»

ОБЩЕСТВО

Общественники Башкортостана могут принять участие в конкурсе на соискание Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». Ассамблея народов России впервые объявила о приёме заявок на соискание премии для представителей общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты всфере государственной национальной политики; преподаватели родных языков, языковые активисты, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков; журналисты и блогеры; мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений.Премия направлена на повышение статуса, мотивации и профессиональных компетенций активистов и лидеров этнокультурного развития богатого наследия народов России.

В 2020 году проводится пилотный конкурс данной премии, в нем будут рассматриваться заявки в семи номинациях:

  • за вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия;
  • за вклад в сохранение и развитие родных языков;
  • за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики;
  • за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений;
  • за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества;
  • за вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм);
  • за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.
Для номинантов в июле-августе пройдут информационные вебинары по разъяснению условий конкурса и критериев отбора.

До 15 сентября соискатели и организации, выдвигающие кандидата на соискание, предоставляют в Оргкомитет пакет материалов. До 30 сентября конкурсная комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации. В состав экспертных комиссий входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели культуры, образования, СМИ, общественные и государственные деятели.

Планируется, что церемония награждения пройдет в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Победители получат дипломы, статуэтки и фрачные знаки лауреатов.

Проект реализуется при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной Думы по делам национальностей, Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации, Правительства Москвы.

Подробная информация на официальном сайте премии.

ИА «Башинформ»
Теги: общественные организации, конкурсы
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