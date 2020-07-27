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В Башкирии выпал крупный град, местами погиб урожай

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пользователи соцсетей сообщают о крупном граде, выпавшем накануне.

В частности, в Кармаскалинском районе ледяные осадки покрыли землю плотным слоем снега, погибли овощи открытого грунта.

Как сообщили в Башгидромете, ближайшие к Кармаскалинскому району метеостанции — в аэропорту и в Архангельском о граде не предупреждали, однако погодная обстановка допускала его выпадение.

«В этой местности наблюдалась высокая кучево-дождевая облачность. Тучи находились на высоте около 15 километров. На такой высоте и образуются гранулы льда. Если облака не выше 10 километров, тогда идет ливень или дождь», — пояснила заместитель начальника метеотдела Башгидромета Светлана Положенцева.

Крупный град диаметром 16 мм выпал в селе Аксаково Белебеевского района, погиб урожай. В настоящее время подсчитывается ущерб.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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