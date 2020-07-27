Новое кладбище для Уфы появится за деревней Начапкино
Новое кладбище для Уфы появится за деревней Начапкино Фото: ИА «Башинформ»
В Миловском сельсовете Уфимского района появится новое кладбище. Под захоронения отдадут участок площадью 86 гектаров.
Как стало известно агентству «Башинформ», публичные слушания назначены на 28 июля в 15.00 в администрации Миловского сельсовета.
Согласно проекту, кладбище появится возле деревень Начапкино и Лесное на пустующем в настоящее время участке. Проектом предусмотрены места для захоронения, административные постройки, парк памяти без захоронений. Про строительство дороги к кладбищу не сообщается.
На слушаниях должны представить полный пакет проектной документации.