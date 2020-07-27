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Новое кладбище для Уфы появится за деревней Начапкино

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Новое кладбище для Уфы появится за деревней Начапкино Фото: ИА «Башинформ»

В Миловском сельсовете Уфимского района появится новое кладбище. Под захоронения отдадут участок площадью 86 гектаров.

Как стало известно агентству «Башинформ», публичные слушания назначены на 28 июля в 15.00 в администрации Миловского сельсовета.

Согласно проекту, кладбище появится возле деревень Начапкино и Лесное на пустующем в настоящее время участке. Проектом предусмотрены места для захоронения, административные постройки, парк памяти без захоронений. Про строительство дороги к кладбищу не сообщается.

На слушаниях должны представить полный пакет проектной документации.

ИА «Башинформ»
Теги: кладбище, слушания
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