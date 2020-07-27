Фото: Валерий Шахов В Курбан-байрам в мечетях Башкирии должно быть не более 100 человек - Хабиров Фото: Валерий Шахов

Курбан-байрам, отмечаемый в этом году 31 июля, должен пройти в Башкирии при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил, заявил в понедельник на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

По его словам, необходимые консультации с духовными лидерами по этому поводу уже проведены.

«31 июля состоится мусульманский праздник — Курбан-байрам, очень любимый праздник. По традиции принято собираться, проводить обряд жертвоприношения. Но учитывая санитарно-эпидемиологические правила, мы с нашими духовными лидерами провели консультации, как проводить. Существует целый ряд стандартов, как его проводить. Это и один человек на четыре квадратных метра, и не более 100 человек в мечети. Я прошу на это обратить внимание».

При этом особое внимание глава региона поручил уделить местам жертвоприношения.