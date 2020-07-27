На территории Уфы сотрудники ГИБДД проводят операцию «Велосипедист»

На территории города Уфы с 27 июля сотрудники ГИБДД проводят операцию «Велосипедист». Мероприятия направлены на пресечение нарушений, допускаемых водителями велосипедов, и профилактику дорожно-

транспортных происшествий с их участием.

«С начала года в Уфе зарегистрировано 34 ДТП с участием велосипедистов, в которых 35

человек получили травмы, из них в 15 случаях были несовершеннолетние. Анализ таких аварий показывает, что зачастую велосипедисты сами пренебрегают правилами дорожного движения, особенно правилами пересечения проезжих частей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что за нарушение ПДД велосипедистами предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на 800 рублей. Если велосипедист нетрезвый, то также может быть привлечен к административной ответственности со штрафными санкциями от 1000 до 1500 рублей.