Стало известно, когда в Уфу вернется 30-градусная жара

В башкирском Зауралье за сутки выпало 160% месячной нормы осадков. Однако, по прогнозам синоптиков, уже к выходным циклон начнет смещаться и дожди будут реже навещать республику. В основном это коснется северных районов.

Погода в Уфе начнет возвращаться в привычное летнее русло с 27 июля. Столбики термометров поднимутся до +25. Осадки также прогнозируются, но не такие обильные.

30-градусная жара вернется в столицу Башкортостана в начале августа и, по предварительным данным, продлится до конца календарного лета.