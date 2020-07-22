Башкирские врачи помогут Киргизии бороться с коронавирусом

Сегодня в рамках международных договоренностей группа медицинских работников республики во главе с заместителем министра здравоохранения РБ Евгением Кустовым по поручению Правительства Российской Федерации на месяц направляется в Киргизскую Республику для оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов.

Численность «медицинского десанта» составляет 50 врачей-эпидемиологов и инфекционистов медицинских организаций республики, студентов и ординаторов БГМУ, которые имеют практический опыт в лечении пациентов с подтвержденными анализами на коронавирус. Все врачи прошли медицинский осмотр и инструктаж, для них сформирован запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Врачи прибудут в Киргизию на специальном борту МЧС. Самолет вылетает через несколько часов — в 01:00 ч. из уфимского аэропорта.

Ранее врачи из Башкортостана ездили помогать коллегам и больным новой коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкессию и Амурскую область.