Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.96 ↓

EUR 81.24 ↑

22 июля Среда

Уфа   °

Молния
22.07.20: всего с COVID-19 - 6426, за сутки - 40 новых заражений, выздоровело 4763 (+66 за сутки), количество умерших - 21
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирские врачи помогут Киргизии бороться с коронавирусом

ПОЛИТИКА

Сегодня в рамках международных договоренностей группа медицинских работников республики во главе с заместителем министра здравоохранения РБ Евгением Кустовым по поручению Правительства Российской Федерации на месяц направляется в Киргизскую Республику для оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов.

Численность «медицинского десанта» составляет 50 врачей-эпидемиологов и инфекционистов медицинских организаций республики, студентов и ординаторов БГМУ, которые имеют практический опыт в лечении пациентов с подтвержденными анализами на коронавирус. Все врачи прошли медицинский осмотр и инструктаж, для них сформирован запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Врачи прибудут в Киргизию на специальном борту МЧС. Самолет вылетает через несколько часов — в 01:00 ч. из уфимского аэропорта.

Ранее врачи из Башкортостана ездили помогать коллегам и больным новой коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкессию и Амурскую область.

ИА «Башинформ»
Теги: помощь Киргизии
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Многодетные родители детей до 18 лет смогут брать отпуск в любое удобное время
Работники, имеющие трех и более детей, смогут брать отпуск в любое удобное время вплоть до достижения старшим ребенком 18-летнего возраста. Соответствующ
В Башкирии 17-летняя девушка попала под грузовой поезд
В Башкирии утром 19 июля на 1509 км около станции «Аксаково» на перегоне «Раевка - Давлеканово» произошел смертельный инцидент с несовершеннолетней. По д
В Уфе у магазина до смерти избили отца двоих детей - родные ищут справедливости
В уфимских пабликах и группах в соцсетях накануне вечером появились сообщения о жестокой расправе над 38-летним мужчиной – родственники добиваются справе
Житель Башкирии получил пожизненный срок за убийство матери и двоих ее детей
Верховный суд Башкирии 21 июля вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Давлеканово Михаила Щ. по статьям «убийство» и «умышленное уничтожение или п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть