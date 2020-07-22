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Госдума РФ приняла закон об ужесточении ответственности за продажу насвая и снюса

ПОЛИТИКА

Тему ужесточения наказания за продажу насвая и снюса инициировала общественность Башкортостана. Еще осенью прошлого года жители забили тревогу по поводу употребления этих веществ школьниками. Вопрос взял на личный контроль Секретарь регионального отделения «Единой России», Глава Башкортостана Радий Хабиров. Парламентарии приступили к работе над поправками в закон. В Госдуме автором законопроекта выступил депутат от Башкортостана Рафаэль Марданшин.

По его словам, изменения, внесенные в КоАП РФ, ужесточают наказание за оптовую и розничную продажу насвая и снюса. Причиной поправок стало то, что действующие штрафы не выполняют свою сдерживающую функцию и оставляют экономическую целесообразность в торговле этими веществами, даже при их периодической уплате.

Согласно принятому в третьем чтении закону, оптовая или розничная продажа насвая и снюса влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 20 тысяч рублей, на должностных лиц до — 50 тысяч рублей и на юридических лиц — до 150 тысяч рублей.

Также была одобрена поправка, внесенная Рафаэлем Марданшиным, согласно которой продажа несовершеннолетнему насвая и снюса влечет за собой штраф для граждан в размере до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 70 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Сергей Николаев
Теги: снюс, насвай
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