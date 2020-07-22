На УМПО зафиксировано 182 случая заболевания Covid-19, вспышки инфекции нет

По оперативным данным «УМПО», в период с 23 марта по 21 июля 2020 года среди 23 тысяч работников предприятия зафиксировано 182 случая заболевания Covid-19 . Из них 110 человек проходят амбулаторное лечение и находятся на самоизоляции 12 человек проходят лечение в стационаре, 60 сотрудников предприятия вылечились и вернулись на работу. Предприятие осуществляет производственную деятельность в режиме строгого соблюдения профилактических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

ИА «Башинформ»

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