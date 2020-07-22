В 3 больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу
В 3 больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу Фото: ИА «Башинформ»
В трех больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Ограничительные мероприятия действуют с 8 июля в акушерско-гинекологическом отделении РКБ им. Г.Г. Куватова, писал ранее «Башинформ». С 17 июля карантин действует в отделении реанимации и операционном блоке Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера и терапевтическом отделении Верхне-Татышлинской Центральной районной больницы.