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Жители Стерлитамака выбрали для благоустройства продолжение набережной Стерли

ОБЩЕСТВО
Фото: МинЖКХ РБ

Жители Стерлитамака выбрали для благоустройства продолжение набережной Стерли Фото: МинЖКХ РБ

В Стерлитамаке продолжается благоустройство набережной реки Стерли, начавшееся в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом сезоне работы проводились на участке от ул. Худайбердина до Садовой. По итогам рейтингового голосования в следующем году будет благоустраиваться продолжение набережной от ул. 23 Мая до Худайбердина, сообщили в МинЖКХ Башкирии.

На набережной появился новый тротуар, велодорожка, скамейки и урны. Старый детский городок заменили на современную и безопасную площадку. Будет также обустроена площадка для выгула собак, планируется установить освещение. По склону устанавливаются лестницы-каскады.

На благоустройство набережной Стерли и парка «Содовик» город получил 120 млн руб. из федерального бюджета.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, набережная стерли
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