В Минлесхозе Башкирии назвали главного «виновника» лесных пожаров

В Башкирии большинство лесных пожаров происходит из-за сухих гроз. На их тушение уже затрачено более 4 млн рублей. Об этом 22 июля на брифинге в правительстве Башкирии сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов. Он доложил о текущей ситуации с тушением лесных пожаров, рассказал о причинах их возникновения и об ущербе.

СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

За прошедшие сутки ликвидировано шесть пожаров на территориях Абзелиловского, Белорецкого, Бурзянского лесничеств, в том числе на территории Бурзянского лесничества крупный пожар, более 2000 га, в Башкирском природном заповеднике. Сегодня с утра в Бурзяне ликвидирован еще один пожар в Нугушском участковом лесничестве.

На сегодняшний день в Башкирии два не ликвидированных лесных пожара в Белорецком районе. По ним все силы и средства работают. В принципе, пожары отработаны, сегодня будет разведка, по ее итогам будет приниматься решение о ликвидации этих сложных пожаров в Авзянском участковом лесничестве — один площадью 722 га, другой порядка 5 га.

«Ситуация стабильная, но вчера прошел очередной грозовой фронт. Были локальные осадки. Сейчас мы ожидаем очередные возгорания из-за сухих гроз. Мы мониторим ситуацию. Сегодня рановато, но завтра отправим на разведку самолет», — сказал министр.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ – СУХИЕ ГРОЗЫ

За прошедшую неделю в Башкирии произошло 62 лесных пожара, из них – 52 от сухих гроз.

«То есть за неделю мы получили почти 60% всех пожаров, которые произошли в текущем году. Особенностью пожаров от сухих гроз является сложность их тушения, потому что грозовые разряды ударяют в наиболее высокие точки, обычно труднодоступные. Например, в Белорецком районе есть хребет Крака, его высота более тысячи метров. Позавчера во время авиапатрулирования там обнаружили очередное возгорание в районе деревни Шигаево. Для того, чтобы подойти туда, группы шли четыре часа – 7 км вверх. При этом они несли на себе продукты, лопаты, инструменты, ранцевые огнетушители с одним запасом воды», — рассказал Марат Шарафутдинов.

В 2020 году наибольшее количество лесных пожаров произошло в Учалинском районе – 23, в Белорецком и Зилаирском – по 18 пожаров, в Бурзянском – 13, Абзелиловском – 12.

«По всем возникшим пожарам в первоочередном порядке проводились превентивные меры по недопущению перехода огня и какой-то опасности на населенные пункты и объекты экономики. При локализации пожаров такие угрозы не допускались в текущем году вообще», — отметил руководитель ведомства.

Такое количество пожаров – 62 за неделю – сравнимо с 2010 годом, когда произошло 604 пожара на общей площади 11 тысяч га. На сегодняшний день с начала года в регионе произошло 110 лесных пожаров на площади более 1900 га. Отмечается, что 82 пожара были потушены в первые сутки, остальные из-за сложности рельефа уходили на вторые и более суток.

Инспекторский состав, как и лесопожарные формирования, работают в режиме повышенной готовности. Усилено общее патрулирование – более 16 тысяч патрулирований проведено, порядка 250 нарушителей лесного законодательства именно за нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы на более чем 1,5 млн рублей. Сделано порядка 500 предупреждений.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ «СЪЕЛИ» БЮДЖЕТ

«По затратам на тушение мы вышли уже на 4 млн рублей. Тот бюджет, который был запланирован на текущий год, мы его фактически «съели». Поэтому запросили из резервного фонда Рослесхоза дополнительные средства на случай, если у нас в осенний период ситуация с лесными пожарами обострится», — сказал Марат Шарафутдинов.

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан напоминает, что с 22 июня 2020 года действует особый противопожарный режим. В связи с этим запрещается разведение костров, пала сухой травы, сжигание мусора на земельных участках, примыкающих к лесам.

Минлесхоз РБ призывает жителей республики неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, и в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ: 8 (347) 218-14-14.