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Радий Хабиров поручил расширить взаимодействие «УфаДорМаш» с дорожным комплексом

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Главы РБ

Фото: пресс-служба Главы РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел выездное совещание в формате «Промышленный час». Оно состоялось на площадке производственного объединения «УфаДорМаш» в Кармаскалинском районе.

Были рассмотрены перспективы развития на территории республики производства асфальтосмесительных установок «УфаДорМаш». По словам представителей «Башкиравтодор», целесообразно приобретать комплексы с максимальной производительностью, рассчитывая их расположение, исходя из зонального принципа – с поставкой смеси для нескольких муниципалитетов.

«Прошу учесть, что уже в следующем году мы существенно увеличим объёмы дорожного строительства и ремонта, подкрепленные необходимым финансированием, – подчеркнул Радий Хабиров. – Поэтому, если предприятие намерено сохранять рыночные позиции, важно вовремя планировать его развитие. Республика готова поддержать вас имеющимися отраслевыми преференциями».

Глава Башкортостана поручил Минпромэнерго региона совместно с Гострансом проработать возможности расширения взаимодействия завода с предприятиями дорожно-строительного комплекса.

«Таким образом, мы решим две проблемы – спроса на местную продукцию на внутреннем рынке, и модернизации нашей промышленности», – добавил Радий Хабиров.

«УфаДорМаш» специализируется на выпуске асфальтосмесительных установок с собственным программным обеспечением производительностью до 160 тонн в час, модернизации асфальтобетонных заводов, изготовлении запасных частей к дорожно-строительной и коммунальной технике. В компании трудится около 170 человек.Оборудование «УфаДорМаш» эксплуатируют во многих регионах России, в том числе Карелии, Магаданской и Якутской областях, на Курильских островах и Сахалине, а также в Республике Казахстан.

«Мы занимаемся изготовлением установок собственной разработки более 10 лет. За это время освоили производство полного цикла, – отметил директор «УфаДорМаш» Василий Дубинин. – Внедрение современных технологий позволяет увеличить производительность асфальтобетонных заводов после модернизации до трёх раз».

ИА «Башинформ»
Теги: промышленность, промчас
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