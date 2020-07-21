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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Многодетные родители детей до 18 лет смогут брать отпуск в любое удобное время

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Многодетные родители детей до 18 лет смогут брать отпуск в любое удобное время Фото: Валерий Шахов

Работники, имеющие трех и более детей, смогут брать отпуск в любое удобное время вплоть до достижения старшим ребенком 18-летнего возраста. Соответствующий проект федерального закона внесло в Государственную Думу Госсобрание Башкортостана.

﻿«В настоящее время право выбирать удобное для ухода в отпуск время многодетным работникам предоставляется до достижения старшим ребенком 12 лет, – прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – При этом правовой статус ребенка в 12 лет не меняется. Семья сохраняет статус многодетной до совершеннолетия ребенка и должна иметь возможность пользоваться привилегиями, установленными государством, в течение всего этого периода. Мы предлагаем продлить действие данной льготы».
Предлагаемая поправка в трудовое законодательство благоприятно скажется на статусе многодетной семьи в обществе, считают в парламенте.

Гульфия Акулова
Теги: многодетные семьи
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