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В Уфе пьяный пенсионер попытался переплыть реку, но столкнулся с паромом

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе пьяный пенсионер попытался переплыть реку, но столкнулся с паромом Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

Сотрудники Поисково-спасательного отряда столицы во время патрулирования реки Уфы спасли жизнь нетрезвому пожилому экстремалу. Мужчина решил переплыть Уфимку, и, возможно, его заплыв завершился бы без происшествий, но по пути на тот берег он встретился с грузовым паромом.

Если бы не спасатели и очевидец, который проплывал мимо на резиновой лодке, мужчина пополнил бы статистику трагедий на воде.

«64-летний уфимец до последнего сопротивлялся своему спасению: не давался в руки ни очевидцу, ни сотрудникам спасательного отряда, больше беспокоясь не за свою жизнь, а за шлепки, бережно связанные между собой веревочкой и болтавшиеся вокруг шеи. К счастью, совместными усилиями строптивого пенсионера все же погрузили на борт спасательного катера, оказали первую помощь: при столкновении с паромом тот получил ссадины и ушибы, и транспортировали на берег. Спасенный был настолько пьян, что толком не мог произнести ни слова», — рассказали подробности в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

По данным ведомства, с прошедшей пятницы, с 17 июля, спасатели отвоевали у воды 10 человек. Всего с начала летнего периода в столице ими предотвращено 98 несчастных случаев на воде.

ИА «Башинформ»
Теги: УГЗ по Уфе
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