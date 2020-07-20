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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии стало известно, на какую должность ушел врач Евгений Кустов

ОБЩЕСТВО
Фото: Евгений Кустов, Fb

В Башкирии стало известно, на какую должность ушел врач Евгений Кустов Фото: Евгений Кустов, Fb

Бывший главврач Белорецкой центральной районной клинической больницы Евгений Кустов назначен заместителем министра здравоохранения Башкортостана. Об этом агентству «Башинформ» 20 июля сообщила пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алешина.

В новой должности Евгений Кустов будет курировать вопросы контроля качества и безопасности медицинской деятельности. К выполнению своих обязанностей он приступит с завтрашнего дня.

Как информировало агентство «Башинформ», накануне Евгений Кустов попрощался с Белорецком и коллегами. О том, что он уходит с руководящей должности медучреждения, медик написал на своих страницах в соцсетях.

Напомним, Евгений Кустов в мае исполнял обязанности главного врача РКБ имени Г.Г. Куватова в Уфе.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения
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