Фото: Валерий Шахов Радий Хабиров: «Коронавирус никуда не ушел». Масочный режим в Башкирии сохраняется Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров 20 июля на оперативном совещании в правительстве РБ подчеркнул, что коронавирус никуда не ушел, текущий режим в регионе сохраняется.

«Коронавирус никуда не ушел. Да, идет снижение количества смертей, что радует, но у нас в Башкирии — несколько десятков заболевших мы каждый день фиксируем. У нас был определенный взлет из-за очага в психоневрологическом интернате в Учалинском районе. Он локализован. Коллеги, эту неделю мы ровно идем. Предлагаю, следуя требованиям Роспотребнадзора и исходя из текущей ситуации, сохранить текущий режим. В этом режиме и работаем», — сказал глава региона.

Он также добавил, что масочный режим практически сходит на нет.

«С этим соглашаться нельзя. Поэтому мы подумаем, как убедить людей, что в этот период времени нужно ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию и прочее. Соберемся, подумаем. Там, где возможно, вернемся к соблюдению правил: более активно, мягко, без жестких принуждений, аккуратно людям будем объяснять, — подчеркнул Радий Хабиров. — Логика действий такая — коронавирус никуда не ушел. Мы свою задачу спокойно выполняем. Всегда должен быть коечный запас».

Глава Башкирии с тревогой думает и о начале нового учебного года, когда в школы пойдут полмиллиона детей.

«Соответственно, выйдут и коллективы. Нам бы общими усилиями выйти на 1 сентября в более позитивном плане. Вот о чем я сейчас думаю. Вы посмотрите, что в других странах происходит: там идет вторая волна. Те страны, которые открывались, опять закрываются на жесткий карантин. Нам надо этот период пройти, а это возможно только в случае, если мы все же на самые базовые простые вещи с нашими жителями договоримся и снова будем их выдерживать», — добавил руководитель региона.