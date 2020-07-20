Жители Башкирии смогут наблюдать противостояние планеты Сатурн

Жители Башкирии в ночь на 21 июля смогут наблюдать Сатурн: планета будет находится на самом близком расстоянии к Земле.

Как сообщает уфимский планетарий, в 03:28 Сатурн расположится на прямой, соединяющей Солнце и Землю, и будет находиться на кратчайшем в этом году расстоянии от Земли – 9.0 астрономических единицы, что составляет 1345,6 млн км.

Противостоянием называют такое положение планеты на орбите, когда она оказывается на одной прямой с Землей и Солнцем, причем Земля находится между планетой и Солнцем.

Для земного наблюдателя планета в противостоянии отстоит от Солнца на 180 градусов и восходит вечером в то время, когда Солнце заходит за горизонт, а заходит на западе утром с восходом Солнца: видна всю ночь, и это самое благоприятное время для ее наблюдения.