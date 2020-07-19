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В Уфе активистов дома по ул. Шота Руставели, 5, обвиняют в разглашении личных данных мэра

ОБЩЕСТВО
Фото: с сайта ufaved.info

В Уфе активистов дома по ул. Шота Руставели, 5, обвиняют в разглашении личных данных мэра Фото: с сайта ufaved.info

В Уфе на заборе стройплощадки рядом с проблемным домом №5 по улице Шота Руставели появилась надпись, сделанная аэрозольной краской. Как сообщает ufaved.info, активисты дома написали, предположительно, номер личного телефона мэра города Ульфата Мустафина.

В объектив камеры видеонаблюдения попал хулиганский поступок трех женщин. Отмечается, что утром они при охраннике подошли к забору и стали писать на заборе. Охранник хотел их остановить, но в ответ сам чуть не получил заряд краски в лицо. Мужчина ретировался, а женщины продолжили таким образом выражать свой протест к ситуации со строительством многоэтажного дома по соседству.

Жильцы уверены, что стройка может привести к обрушению их дома, где уже есть трещины в стенах. Но неоднократное обследование проблемного дома показывает, что опасности нет, пишет издание.

Автора надписи на заборе нашли. Ею оказалась Алла Яковлева. Она не стала отрицать, что нанесла надпись на заборе, забыв о законе о неразглашении персональных данных. Ее действия можно расценивать и как хулиганство.

«Мы написали номер мэра, чтобы люди звонили и проблемы ему свои озвучивали, чтобы он их решал», — цитирует активистку телеканал «Вся Уфа», журналисты которого разбирались в инциденте.

Сейчас номер телефона закрасили, но протестующую уфимку теперь ждет судебное разбирательство.

Как сообщало агентство «Башинформ», между администрацией Уфы и ГУП институт «БашНИИстрой» в июне 2020 года заключен договор об обследовании дома № 5 по улице Шота Руставели, сформирована рабочая группа. УЖХ Орджоникидзевского района проведена очистка подвальных помещений, ведётся подготовительная работа по текущему ремонту кровли, завершение которой планируется в августе. Кроме того, в августе планируется приступить к работам по замене арматуры системы отопления.

По информации застройщика, для исключения негативного воздействия на расположенные рядом многоквартирные дома выполнены работы по устройству геотехнического экрана и укреплению грунтов по однокомпонентной технологии струйной цементации «Jet-grouting» со стороны дома 5 по улице Шота Руставели. Процесс представляет собой бурение скважин глубиной 20 метров, куда закачивается цементный раствор, таким образом формируется конструкция, называемая «стена в грунте» и предотвращается возможное смещение грунта и деформация фундаментов существующих зданий.

Кроме того, согласно договору с институтом «БашНИИстрой» в период строительства многоквартирного жилого дома в постоянном режиме будет проводиться мониторинг и обследование технического состояния здания, строительных конструкций.

Также специалисты изучают материалы проведенных ранее обследований. По результатам проделанных работ будут приняты меры по дальнейшей судьбе дома.

Напомним, трещины в доме наблюдались еще в 2012 году, и не связаны со строительством. В феврале 2019 года проведено техническое обследование конструкции, в результате которого установлено, что основной причиной образования трещин в стенах дома стало нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций (отсутствие деформационного шва) и неравномерная осадка фундамента. Для наблюдения за состоянием дома установлены гипсовые маячки, по которым никаких изменений не наблюдается.

ИА «Башинформ»
Теги: строительство
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