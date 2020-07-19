Фото: Медицинский центр "НОРИС" Стерлитамак, Vk В Башкирии скончался известный врач-невролог Фото: Медицинский центр "НОРИС" Стерлитамак, Vk

В Башкирии на 64-м году жизни скончался известный врач-невролог Ринат Дашкин. Он посвятил медицине 36 лет жизни, и, как итог, тысячи благодарных пациентов. О причине гибели врача пока не известно – официальный диагноз не озвучен.

«Он долгие годы проработал в команде Медцентра НОРИС. Для нас это трагедия. И сейчас каждый сотрудник глубоко скорбит, потому что ушел из жизни родной человек», — выразили соболезнования сотрудники медицинского центра.

Интернет-пользователи в соцсетях оставили свои комментарии по поводу гибели медика.

«Замечательный врач, искренний, отзывчивый, добрый человек. Глубокие соболезнования родным и близким», — написала жительница Стерлитамака.

«Он был очень хорошим врачом и отзывчивым человеком», — добавила местная жительница.

«Ринат Багаутдинович помог дважды с проблемами позвоночника (межпозвоночные грыжи). Очень ему благодарна! Очень жаль, что его не стало», — сообщила благодарная пациентка.