Фото: Соцсети Жители Бурзянского района Башкирии ищут добровольцев для борьбы с лесными пожарами Фото: Соцсети

Лесные пожары бушуют в Бурзянском районе Башкирии. Жители села Старосубхангулово говорят, что смог накрыл все село, а огонь плавно подбирается к жилым домам. Некоторые, по возможности, покидают населенный пункт вместе с маленькими детьми, так как дышать с каждым днем становится все труднее.

Неравнодушные селяне объединились и бросили клич по социальным сетям с просьбой присоединиться добровольцев к борьбе с лесными пожарами.

«Район страдает без дождей. Нужна помощь добровольцев для тушения пожаров. Каждый день от администрации отъезжает автобус. С собой необходимо взять лопату. Тем, кто будет участвовать в тушении пожара, предусмотрено вознаграждение 500 рублей, будет обед», — говорится в объявлении.

Люди стараются привлечь внимание тысяч пользователей социальных сетей и публикуют селфи на фоне горящих лесов и полей.