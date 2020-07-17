Фото: Ксения Калинина ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о «пятничных» рейдах Фото: Ксения Калинина

На территории Башкортостана 17 июля ожидается увеличение плотности транспортного потока, связанное с завершением рабочей недели, а также наблюдается всплеск автомобильных аварий. Для своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД, республиканская Госавтоинспекция проводит традиционные рейдовые мероприятия.

«Учитывая, что в предвыходные и выходные дни наблюдается всплеск автоаварий, ГИБДД по всей республике проводит профилактические мероприятия. Направлены они на выявление и задержание нетрезвых водителей, а также на предупреждение иного опасного поведения участников движения. Благодарим за понимание необходимости их проведения», — обратились к участникам дорожного движения в ГИБДД Башкирии.