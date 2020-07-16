Маленькие жители Уфы продают игрушки, чтобы накормить бездомных животных

Фото: Facebook.com/ Эльза Маулимшина

Фото: Facebook.com/ Эльза Маулимшина

В Уфе дети продают свои игрушки и наклейки, чтобы купить корм и лекарства для бездомных собак. Об этом сообщила в соцсетях член Совета по правам человека Эльза Маулимшина.

«Мы часто с восхищением читаем о молодежи или волонтёрах из других регионов, которые помогают бездомным людям и животным, одиноким старикам и инвалидам. Однако вокруг нас в Уфе, да и по всей нашей республике, столько классной молодежи, столько волонтеров да и просто людей с активной общественной позицией, знакомством с которыми я реально горжусь, которыми я восхищаюсь и которых всегда хочется поддерживать во всех их начинаниях», — поделилась Эльза Маулимшина.

Она рассказала о юных волонтерах, которые с малых лет занимаются добрыми делами.

«Ребята находятся в Уфе, возле магазина пятерочка на Революционной, дом 31. Вы можете купить у них игрушку, наклейки (стоят они по 5 и 10 рублей) либо просто помочь им собрать определенную сумму денег, которую они мечтают потратить на покупку корма и лекарств для бездомных собак из приюта «Доброта», — написала член СПЧ.

Общественница пообещала продолжить традицию рассказывать о волонтерах.