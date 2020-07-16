Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.79 ↓

EUR 80.83 ↓

16 июля Четверг

Уфа   °

Молния
16.07.20: всего с COVID-19 - 6134, за сутки - 57 новых заражений, выздоровело 4324 (+73 за сутки), количество умерших - 20
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Маленькие жители Уфы продают игрушки, чтобы накормить бездомных животных

ОБЩЕСТВО
Фото: Facebook.com/ Эльза Маулимшина

Фото: Facebook.com/ Эльза Маулимшина

В Уфе дети продают свои игрушки и наклейки, чтобы купить корм и лекарства для бездомных собак. Об этом сообщила в соцсетях член Совета по правам человека Эльза Маулимшина.

«Мы часто с восхищением читаем о молодежи или волонтёрах из других регионов, которые помогают бездомным людям и животным, одиноким старикам и инвалидам. Однако вокруг нас в Уфе, да и по всей нашей республике, столько классной молодежи, столько волонтеров да и просто людей с активной общественной позицией, знакомством с которыми я реально горжусь, которыми я восхищаюсь и которых всегда хочется поддерживать во всех их начинаниях», — поделилась Эльза Маулимшина.

Она рассказала о юных волонтерах, которые с малых лет занимаются добрыми делами.

«Ребята находятся в Уфе, возле магазина пятерочка на Революционной, дом 31. Вы можете купить у них игрушку, наклейки (стоят они по 5 и 10 рублей) либо просто помочь им собрать определенную сумму денег, которую они мечтают потратить на покупку корма и лекарств для бездомных собак из приюта «Доброта», — написала член СПЧ.

Общественница пообещала продолжить традицию рассказывать о волонтерах.

Вероника Нигматуллина
Теги: СПЧ, бездомные животные
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Стало известно, когда в Уфе спадет 30-градусная жара
Жара, которая на этой неделе в Уфе может достигнуть 40 градусов, продержится в городе до конца недели. По данным портала «Гисметео», столбики термометров
Уфимский врач рассказал, как благополучно пережить сильную жару
В жару врачи рекомендуют воздержаться от любой физической активности. В опасности - люди старшего поколения. Как отметил заместитель директора по лечебн
В Башкирии ехавшие на похороны пенсионеры попали в смертельное ДТП
В Куюргазинском районе Башкирии утром 14 июля на 1 км автодороги Новомурапталово - Тюльган пожилая пара попала в ДТП. По уточненным данным ГИБДД РБ, 75-л
Радий Хабиров раскрыл секрет роста производства молока в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров раскрыл секрет постоянного увеличения в регионе производства молока. В социальных сетях руководитель республики сообщил, что
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть