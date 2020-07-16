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В 34-градусную жару водители попали в жуткую пробку при выезде из Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Яндекс.Пробки

В 34-градусную жару водители попали в жуткую пробку при выезде из Уфы Фото: Яндекс.Пробки

В Уфе в 34-градусную жару 16 июля водители попали в жуткую пробку при выезде из города. Как сообщают агентству «Башинформ» попавшие в дорожный «капкан» уфимцы, затор по проспекту Салавата Юлаева добрался уже до улицы Айской. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения транспорта на этом участке дороги не превышает 5 км/ч.

Между тем, в мэрии Уфы ранее предупреждали, что 16 июля днем будет закрыто движение автотранспорта проезжей части старого моста в створе улицы Воровского. Ограничения будут действовать с 11.00 часов до 18.00 часов. Меры приняты из-за проведения работ по демонтажу габаритных ворот на старом Бельском мосту.

ИА «Башинформ»
Теги: пробки, дорожный ремонт
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