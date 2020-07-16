Жителей Уфы предупреждают о дезинфекции центральных улиц в ночное время
Жителей Уфы предупреждают о дезинфекции центральных улиц в ночное время Фото: пресс-служба администрации г. Уфы
16 июля в Уфе продолжится обработка улично-дорожной сети. Она проводится в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции совместно с Центром дезинфекции Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Обработка начнется в 23.00 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Маршрут прохождения спецтехники:
ул. Мингажева от ул. 8 марта до ул. Революционная,
ул. Революционная от ул. Айская до ул. Мингажева,
ул. Айская от ул. 8 марта до ул. Революционная.
Также обработка пройдет на прилегающих дворовых территориях.
«Будет временно ограничено движение транспорта по указанным улицам. В связи с этим водителям автотранспортных средств необходимо заблаговременно планировать маршруты передвижения. Просим отнестись с пониманием к данным работам. Во время дезинфекции жильцов первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов просят закрыть окна, во избежание проникновения посторонних запахов», — предупредили в мэрии.
Дезинфицирующее средство «Этоксамин» сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей города. Работы будут выполняться предприятием, имеющим допуск и соответствующую лицензию на проведение дезинфекции.