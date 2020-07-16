В Уфе встретили участников международного автопробега к 75-летию Великой Победы

Фото: Боевое братство





















Фото: Боевое братство

Накануне в Уфе на республиканском сборном пункте прошли мероприятия в рамках международного общественно-патриотического автопробега «От общей Победы к общему миру!» Автопробег Владивосток — Москва посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Перед собравшимися выступили военный комиссар Республики Башкортостан Игорь Харченко, руководитель Башкирского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Альберт Шагимуратов, руководитель проекта на маршруте, начальник штаба Владимирского регионального отделения движения «Юнармия» Павел Григорьев.

По словам Павла Григорьева, участники преодолели до Уфы уже более 8 тысяч километров. После Уфы они направятся в Казань, затем в Нижний Новгород и оттуда – в Москву.

Участвовали в мероприятии ветераны военной службы и ветераны боевых действий, офицеры Казанского высшего танкового командного училища, юноши и девушки из городов и районов республики — абитуриенты военных учебных заведений, юнармейцы.

Акция завершилась развёртыванием масштабной копии Знамени Победы и Георгиевской ленты. Затем гости посетили Музей боевой славы Военного комиссариата Республики Башкортостан.

Международный патриотический автопробег «От общей Победы — к общему миру» стартовал с острова Попова во Владивостоке 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Его участники в легендарном автомобиле ГАЗ М-20 «Победа» везут через всю страну Знамя Победы и Георгиевскую ленту».

«Во главе колонны — легендарный автомобиль «Победа». С нами на маршруте — Знамя Победы площадью 200 кв. м, длиной 20 м и шириной 10 м и 300-метровая Георгиевская лента шириной 7,5 м — это основные символы Победы», — сказал Павел Григорьев.

Он уточнил, что во время автопробега его участники будут раздавать буклеты с рассказом об истории Знамени Победы и Георгиевской ленты. В завершение автопробега издадут еще один буклет с информацией обо всех населенных пунктах, которые посетят его участники, с описанием их истории и фотографиями. С собой участники пробега везут икону Казанской Божией Матери «Державный покров», которая по завершении пробега в Москве будет передана в главный храм Вооруженных Сил России.

Участниками пробега стали юнармейцы, члены «Боевого братства» и члены волонтерской роты «Боевого братства», жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской области. Они планируют посетить полки, дивизии дальней авиации и сухопутных войск. Маршрут пробега проходит по городам России через космодром «Восточный» и Монголию. Пробег завершится в день окончания Второй мировой войны, 3 сентября, в Москве на Поклонной горе. Итоговым мероприятием акции должен стать круглый стол, на который организаторы планируют пригласить представителей семи стран мира — союзниц Советского Союза в победе во Второй мировой войне. В финале будет принята резолюция, адресованная мировому сообществу, с призывом к «движению от общей Победы к общему Миру».

Организаторы акции — всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», молодежное общественное движение «Волонтерская рота Боевого братства» и всероссийское движение «Юнармия». Акция проводится при поддержке Министерства обороны РФ и Фонда президентских грантов.