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Константин Толкачев вручил госнаграды труженикам Башкирии, реабилитировавшим вахтовиков

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Константин Толкачев вручил госнаграды труженикам Башкирии, реабилитировавшим вахтовиков Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев вручил награды жителям республики, отличившимся в период пандемии коронавируса во время работы по возвращению и реабилитации тех, кто работал вахтовым методом в других регионах. Приветствуя награждаемых, Константин Толкачев отметил, что среди них собрались неравнодушные люди, которые, невзирая на ранги, зоны ответственности, достойно проявили себя в очень непростой период, когда нужно было возвращать на родину и реабилитировать земляков, трудившихся за пределами республики и оказавшихся на объектах, где произошла вспышка коронавируса.

«Мы не оставили их в беде, оперативно вывезли из очагов эпидемии. Очень грамотно и профессионально сработали наши коллеги со всех служб. Не буду сейчас выделять кого-то отдельно, все вы – большие молодцы, – сказал Константин Толкачев. – В результате не возникло социального напряжения. Семьи наших земляков очень благодарны вам, что вы их вернули своим родным. Более двух тысяч вахтовиков были размещены в наших знаменитых санаториях и оздоровительных комплексах, на время ставших обсерваторами. Вы их лечили, оздоравливали. Это важная победа, проявление настоящей заботы и доброты. Главное – вернувшиеся в республику люди понимают, что здесь их дом, здесь их защитят, в любой ситуации протянут руку помощи».
Среди награжденных представители туристической отрасли, сферы транспорта. Это преимущественно работники Международного аэропорта «Уфа», ГУП «Башавтотранс», ведущих санаториев республики, среди которых такие здравницы, как «Ассы», «Карагай», «Красноусольск», «Танып», «Якты-Куль». Эти люди обеспечили возвращение вахтовиков на малую родину, их размещение, медицинское наблюдение, реабилитацию.

12 человек удостоены Почетной грамоты Республики Башкортостан, еще троим присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Башкортостана».

ИА «Башинформ»
Теги: награждение, госнаграды, Госсобрание РБ
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