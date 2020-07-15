Ушел из жизни первый Постпред Башкортостана в Челябинской области Мухаматулла Хафизов

13 июля 2020 года на 69-м году ушел из жизни государственный деятель, первый представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Мухаматулла Хафизов.

Мухаматулла Исмагилович Хафизов родился 27 февраля 1951 года в деревне Борисово Кунашакского района Челябинской области. Окончил факультет экономики Всесоюзного заочного финансово-экономического института. В 1971 году начал трудовой путь старшим бухгалтером совхоза «Восход». С 1973 по 1984 годы работал секретарем комитета ВЛКСМ, казначеем, помощником начальника финансовой службы внутренних войск МВД СССР. В 1984-1986 годы – начальник контрольно-ревизионного отдела здравоохранения Оренбургского облисполкома, в 1986-1988 гг. – инструктор-ревизор обкома профсоюза АПК, заместитель начальника подотдела бухгалтерского учета и отчетности АПК Челябинской области,

В 1988-1993 гг. – главный бухгалтер ряда предприятий и организаций. С 1993 по 1997 годы трудился директором Челябинского филиала МКБ «Замоскворецкий», финансовым директором СП «Галантус», директором по финансам ОАО «Челябинский агрегатный завод». В 1997-1998 годы – помощник председателя Правительства Челябинской области.

С 1998 года по 2012 год являлся Постоянным представителем Республики Башкортостан в Челябинской области. Награжден медалью «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» 3-й степ. (1979 г.), Почетной грамотой администрации Челябинской области (2001 г.), Почетной грамотой Республики Башкортостан (2012 г.).

Светлая память о Мухаматулле Исмагиловиче Хафизове – замечательном человеке и талантливом руководителе – навсегда сохранится в наших сердцах.

Некролог подписали Радий Хабиров, Константин Толкачев, Александр Сидякин, Андрей Назаров,

Илшат Тажитдинов, Ульфат Мустафин, Амур Хабибуллин.