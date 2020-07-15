Фото: пресс-служба Минобрнауки Башкирии Более 30 школ Башкирии оснастят мультимедийными комплексами Фото: пресс-служба Минобрнауки Башкирии

32 школьных кабинета башкирского и русского языков оснастят в этом году мультимедийными комплексами, сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования и науки.

Оснащение школ мультимедийными комплексами стало возможным благодаря госпрограмме по сохранению и развитию государственных языков Башкирии и языков народов республики.

Конкурсный отбор среди городских и сельских школ республики, претендовавших на оснащение кабинетов русского языка и литературы, башкирского языка и литературы такими комплексами, состоялся весной. Комплект мультимедийного комплекса состоит из интерактивной доски, проектора, ноутбука и МФУ.

По итогам конкурса победителями признаны 32 школы. Среди них — средняя школа №13 в Октябрьском, башкирская гимназия №158 им. Мустая Карима в Уфе, средняя школа №1 им. Холбана» в Агидели, средняя школа №1 в Бакалах, башкирская гимназия в Малоязе и другие. Ознакомиться с полным списком школ можно здесь.

«На сегодняшний день в этих общеобразовательных организациях устанавливаются интерактивные доски и проекторы. До конца июля будут поставлены ноутбуки и МФУ. К началу учебного года кабинеты полностью оснастят и протестируют, — отметили в Минобрнауки Башкирии. — Несомненно, такая мера поддержки улучшит качество преподавания государственных языков республики в школах и повысит интерес к их изучению у детей».