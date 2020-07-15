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В Минобре Башкирии сообщили, какие условия созданы для сдающих ЕГЭ в аномальную жару

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Минобре Башкирии сообщили, какие условия созданы для сдающих ЕГЭ в аномальную жару Фото: Олег Яровиков

Общественная палата Башкортостана обратилась в региональное Министерство образования и науки за разъяснениями по поводу условий для сдачи ЕГЭ при аномальной жаре. По данным пресс-службы ОП РБ, от родителей выпускников, сдающих экзамены, поступили многочисленные обращения.

В министерстве ответили на запрос:

— перед началом экзамена проводится обеззараживание воздуха в помещении, открываются форточки и окна в аудиториях;

— окна с прямым попаданием солнечного света затемняются шторами и жалюзи;

— в каждом пункте проведения экзаменов (ППЭ) предусмотрен питьевой режим с установкой кулеров с водой и одноразовыми стаканчиками, также участники ЕГЭ вправе принести питьевую воду собой;

— за каждым ППЭ закреплен медработник на случай ухудшения самочувствия участника ЕГЭ.

Кроме того, 9 июля министерство провело совещание в режиме видеоконференции, где всем руководителям ППЭ было предложено установить механические вентиляторы в аудиториях проведения экзамена, а также сообщить выпускникам о рекомендации посещать ЕГЭ в легкой одежде.

«К сожалению, 10 июля, в день написания ЕГЭ по математике, не везде были установлены вентиляторы. Безусловно, находиться в ППЭ в течение порядка пяти часов в условиях аномальной жары – это испытание, и этот фактор может повлиять на качество выполнения экзаменационной работы. Однако в сложившихся обстоятельствах установка механических вентиляторов вполне может улучшить ситуацию. Будем надеяться, что руководители ППЭ прислушаются к данному предложению Министерства образования и науки РБ, поскольку 16 июля состоится очередной массовый ЕГЭ», — прокомментировала председатель профильной комиссии Общественной палаты РБ по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества Лида Исаргакова.

ИА «Башинформ»
Теги: ЕГЭ, ОП РБ, Минобрнауки РБ
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