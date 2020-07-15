Фото: Валерий Шахов В Башкирии вновь перенесли открытие пришкольных лагерей и детских санаториев Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз внес поправки в указ о режиме «Повышенная готовность», который действует на территории республики с марта 2020 года. В новом издании руководитель республики перенес открытие пришкольных лагерей и детских санаториев. Ранее их работу планировалось начать 15 июля. Дата перенесена на две недели – 29 июля.

Также региональному Минздраву поручено продолжить информирование населения о борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и проводить брифинги по вторникам и четвергам в 15.00.