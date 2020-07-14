Фото: стоп-кадр видео | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook В Уфе у здания регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД выстроилась очередь Фото: стоп-кадр видео | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook

В Уфе в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе 14 июля наблюдаются затруднения при регистрации транспортных средств. Как пояснили в ГИБДД Башкирии, связано это с возникшим сбоем в программном обеспечении, который сейчас устраняется специалистами.

«В оказании услуг по получению и обмену водительских удостоверений проблем не возникает, прием ведется в плановом порядке», — сообщили в республиканском ведомстве, а также принесли извинения перед водителями за возможные неудобства.

На видео, опубликованном ГИБДД РБ, видно, что у здания отдела в 30-градусную жару собралась очередь. К гражданам вышел объяснить ситуацию руководитель Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов. Он отметил, что «сотрудники будут работать до 10-11 часов вечера, пока всех не обслужат».