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Молодежь Башкирии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Моя малая Родина»

ОБЩЕСТВО

Российский союз сельской молодежи (РССМ) дал старт традиционному Всероссийскому конкурсу творческих работ «Моя малая Родина». К участию приглашают молодежь, готовую рассказать о культурно-историческом наследии своего села. Авторы лучших работ будут награждены дипломами и призами.

«Вот уже 11-й год мы привлекаем талантливую молодежь со всей России, чтобы сохранить наследие села, воспитать в новом поколении гордость за свою малую Родину, а также – призвать задуматься о будущем сельских территорий, – рассказала председатель РССМ Юлия Оглоблина, – На основе работ участников мы пополняем фонд истории российского села, по крупицам собирая информацию о важных вехах его развития, о культурной самобытности народов».

Представить работу на конкурс может молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого нужно зарегистрировать заявку на информационном портале «Культурно-историческое наследие села» в разделе «Конкурс «Моя малая Родина».

В 2020 году работы принимаются по следующим номинациям:

– История моего сельского населённого пункта

– «Подвиг села»;

– Поколение кормильцев;

– Крестьянские родословные;

– Традиции и ремесла народов России;

– Деревня моей мечты – деревня будущего;

– Поэты наших дней;

– Сельский блогер

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап подачи заявки через информационный портал «Культурно-историческое наследие села» продлится до 15 августа 2020 года. В течение второго этапа до 31 октября 2020 года жюри конкурса оценит работы и определит номинантов.

Обладатели 1-х, 2-х, 3-х мест и специального приза в каждой номинации будут награждены дипломами и ценными подарками, а их руководители получат благодарности от организаторов. Участники конкурса, чьи работы будут соответствовать требованиям положения, получат электронные сертификаты. Торжественная церемония награждения состоится в октябре 2020 года в Москве.

Более подробную информацию о проведении конкурса и описание его номинаций можно найти на сайте Минсельхоза Башкортостана.

ИА «Башинформ»
Теги: Конкурсы, сельская молодежь
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