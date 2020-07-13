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В онкодиспансер Башкирии поступило пять операционных универсальных столов

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В онкодиспансер Башкирии поступило пять операционных универсальных столов Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В Республиканский клинический онкологический диспансер поступило пять операционных хирургических многофункциональных универсальных столов отечественного производства. Оборудование завезли в рамках национального проекта «Здравоохранение». Благодаря таким столам повысится качество хирургического лечения онкобольных.

«Одной из востребованных особенностей столов является модульное ложе, которое спроектировано таким образом, чтобы соответствовать анатомии человеческого тела, обеспечивая оптимальную опору при любом хирургическом вмешательстве», — пояснили в пресс-службе Минздрава РБ.

Вся конструкция обеспечивает полный комфорт и безопасность для пациента, а также беспрепятственные условия работы медперсонала.

ИА «Башинформ»
Теги: Минздрав РБ, нацпроекты, медицина
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