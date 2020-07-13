Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе «Сидел, свесив ноги, и плакал»: в Уфе полицейские сняли с моста парня с разбитым сердцем Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе на Бельском мосту, в районе Монумента Дружбы полицейским удалось предотвратить трагедию. Как рассказал агентству «Башинформ» очевидец, вечером 12 июля на перилах моста сидел молодой человек, на вид 25 лет.

«Он сидел, свесив ноги, и плакал», — сообщил местный житель.

Оказалось, что парень не из Башкирии, приехал из другого региона. А к мосту его привела неразделенная любовь – молодого человека бросила девушка. Вот он и забрался на перила, где разрыдался. Ему удалось привлечь внимание горожан – те вызвали на место инцидента экстренные службы. Приехавшие полицейские убедили молодого человека не делать необдуманных поступков. Внизу, с реки, за развитием ситуации с катера наблюдали спасатели.

Как пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

«Поступило сообщение о том, что на новом Бельском мосту на перилах находится мужчина. Сотрудники ППС прибыли на место. Мужчину доставили в отделение полиции», — прокомментировали в ведомстве.