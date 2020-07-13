За время пандемии в Башкирию возвращено 736 отдыхающих граждан и 1568 вахтовиков

В рамках организованного вывоза граждан Российской Федерации из зарубежных стран с 1 апреля по 6 июля текущего года специально организованными рейсами было вывезено 736 жителей Республики Башкортостан, а также 1568 человек, работающих вахтовым методом. Работа была организована Госкомитетом по туризму совместно с госкомитетами по внешне-экономическим связям, по транспорту, по чрезвычайным ситуациям, аэропортом «Уфа» в период отмены международного и внутреннего авиасообщения. Такие цифры сегодня на оперативном совещании в правительстве привел глава Госкомитета по туризму Салават Нафиков.

Для всех прибывших, в том числе транзитных пассажиров из других регионов было организовано горячее питание. Для сопровождающих из соседних регионов ПФО предоставляли бесплатную гостиницу.

По поручению главы республики была оперативно организована работа горячей линии по вопросам зарубежных туров, деятельности туристических агентств и туроператоров (по номеру телефона 88005059456). На сайте Госкомтуризма РБ для туристов размещена форма обратной связи, осуществляется информационно-коммуникационная поддержка туристов по вопросам включения жителей республики на эвакуационные рейсы.

«Колл-центр мы совместно с представителями туроператоров выездного направления организовали первыми в России, что дало нам возможность оперативно собрать все данные о гражданах нашей республики и оказывать консультации, — отметил Салават Нафиков. — Также мы оперативно отработали все вопросы по ранее приобретенным турам и путевкам, что дало возможность избежать негатива со стороны населения».

В период с 31 марта по 30 июня 2020 года Госкомтуризмом РБ совместно с благотворительным фондом «Добрые дела» была оказана материальная поддержка 27 гражданам Республики Башкортостан на общую сумму 943115 рублей, из них адресную финансовую помощь получили пять семей в размере 50 тысяч рублей на одну семью, восемь человек – по 30 тысяч рублей на одного человека и для 14 граждан были куплены авиабилеты на общую сумму 453115 рублей.