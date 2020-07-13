Фото: Олег Яровиков В Башкортостане создаются пешие маркированные маршруты по живописным уголкам Урала Фото: Олег Яровиков

Республиканский Госкомитет по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов реализует в Башкирии проект по созданию сети маркированных туристских маршрутов России. В его рамках планируется маркировка пешеходных троп по республике, общей протяженностью около 300 км.

Как сообщил глава госкомитета Салават Нафиков, для этого в республике реализуется проект «Большая Южно-Уральская тропа». Это пешие маркированные маршруты по живописным уголкам Урала.

На сегодняшний день проложен и промаркирован 100 км участок в районе Белорецк – Иремель. Дополнительно в этом году на участке Якты-Куль – Абзаково – Арский камень – Крака — Малиновая будут проведены работы протяженностью 130 км.

«Данный проект даст возможность людям с любым уровнем подготовки, от начинающих до опытных туристов самостоятельно или в составе группы пройти горные маршруты», — отметил Салават Нафиков.