В Нефтекамске за сутки зарегистрировано девять краж с банковских карт

В башкирском Нефтекамске за сутки 9 июля в дежурной части полиции города зарегистрировано пять заявлений по фактам краж денежных средств с банковских карт.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, со слов обратившихся установлено, что все преступления совершены по схожему сценарию.

Неизвестный звонил гражданам, представлялся сотрудником банка и сообщал о том, что мошенники взломали счет и пытаются списать все деньги. Нефтекамцам было предложено срочно заблокировать карту, для этого потребовали номера с оборотной стороны карты и код, поступивший сообщением на телефон.

Уловкам мошенников поддалась целая семья – муж, 1949 года рождения, и его жена 1952 года рождения. Оба приняли звонки, продиктовали все данные по банковским картам.

У женщины списались 59 тысяч, у мужчины – 16 тысяч 500 рублей.

В остальных заявлениях потерпевших указаны похищенные суммы – 7500, 10 тысяч и 11500. Среди заявителей есть и молодые люди.

По всем фактам полиция устанавливает обстоятельства совершения преступления для принятия процессуального решения.