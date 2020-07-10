Фото: ИА «Башинформ» Ученый из БГМУ рассказал, каким будет дальнейшее развитие эпидемии коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

Доктор медицинских наук, профессор Науфаль Загидуллин рассказал, стоит ли ждать жителям Башкирии второй волны заболевания новой коронавирусной инфекцией, как проводятся прогнозы, мутирует ли вирус и другое.

Как рассказал ученый в интервью изданию ProUfu.ru, наступления второй волны коронавирусной инфекции ждать не стоит.

«Я не верю во вторую волну. Потому что у нас затянулась первая и до ее окончания еще далеко. То есть мы, условно говоря, забрались на плато, и если в Москве эпидемия практически сходит на нет, то у нас в республике еще ожидается довольно долгий выход», — сказал он.

Науфаль Загидуллин считает, что спад первой волны оказался затяжным по нескольким причинам: во-первых, вирус очень медленно продвигается в районы в Башкирии. Во-вторых, сейчас стали болеть те группы населения, которые ранее сидели дома по 1,5-2 месяца: у них нет иммунитета, и у некоторых есть тяжелые сопутствующие заболевания, они стали цепочкой для вируса, отметил доктор. В-третьих, люди сейчас встречаются группами, и многие пренебрегают санитайзерами, масками и социальной дистанцией.

На вопрос, когда ожидать конец эпидемии, ученый ответил, что вирус достаточно молодой, как он поведет себя, никто не знает.

«Раньше таких инфекций у нас не было. В этот период года мы отдыхали. А сейчас, в июле, видим постоянный поток пациентов в больницах – это очень необычно для всех нас. Жизнь, как говорится, нас к такому не готовила. Но вирус устроен так, что он не должен убивать своего хозяина. Чтобы снизить свою агрессивность, стать безопаснее для него, вызывать меньше осложнений, ему надо адаптироваться. Для этого может потребоваться несколько лет. Один-два-шесть месяцев для вируса – не срок. Я думаю, что уже осенью небольшие вспышки и эпизоды будут, но в целом пандемия идет на спад. Затягивание первой волны дает общий коллективный иммунитет – чем больше переболеет людей сейчас, тем меньше будет риск повторного развития инфекции. Если переболеет 20–30% населения, то второй волны не будет просто потому, что у большинства активных людей будет иммунитет», — рассказал Науфаль.

Он отметил, что, когда вирус может прийти вновь, надо делать вакцинацию. Доктор объяснил это тем, что организм устроен так, что если вируса нет, то и через некоторое время исчезнут антитела. По его словам, антитела, как и при сезонном гриппе, будут держаться до года.

На вопрос, почему, в последние недели количество тяжелых больных стало увеличиваться, ученый пояснил, что сейчас болеют в основном родители переболевших молодых людей. В силу возраста такие пациенты переносят болезнь сложнее. По его словам, вирус будет мутировать и станет стабильнее, что позволит переносить его легче, но это ожидается в будущем.

Низкая статистика смертности в Башкирии, по его мнению, может быть также объяснена следующим образом. «Если в Европе, США у умершего был коронавирус, то причиной смерти ставят COVID. У нас такой диагноз ставится, если человек был абсолютно здоров, и у него был только коронавирус. Если есть другое заболевание, то оно выходит на первое место как причина смерти, а вирус будет прописан как сопутствующее заболевание».

Ученый сообщил, что в дальнейших планах у него сейчас несколько проектов. «Работа будет продолжаться, запланировали несколько крупных проектов на базе БГМУ по изучению отдаленных последствий коронавируса. То есть мы теперь будем заниматься не прогнозированием, а отслеживанием патогенеза заболевания – того, что происходит с больными далее. Сейчас подаем заявки на научные гранты, международные и российские».