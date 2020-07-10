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Выпускники школ 10 июля сдают ЕГЭ по профильной математике

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Выпускники школ 10 июля сдают ЕГЭ по профильной математике Фото: ИА «Башинформ»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике 10 июля сдают более 392 тысяч выпускников со всей страны.

«Экзамен по математике профильного уровня продолжает 10 июля основной период ЕГЭ 2020 года. На участие в экзамене зарегистрировано более 392 тыс. человек, в том числе более 351 тыс. выпускников текущего года. ЕГЭ по базовой математике в 2020 году не проводится», — сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. На их выполнение отводится 3 часа 55 минут. Свои результаты участники узнают не позднее 24 июля, говорится в сообщении.

В Башкирии профильная математика стала одним из самых популярных предметов по выбору. Из 19 тысяч выпускников его выбрали более 11 тысяч школьников.

ИА «Башинформ»
Теги: ЕГЭ
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