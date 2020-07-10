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Госавтоинспекция Уфы предупредила водителей о старте спецоперации

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Госавтоинспекция Уфы предупредила водителей о старте спецоперации Фото: Ксения Калинина

С 9 июля в Уфе стартовала оперативно-профилактическая операция «Должник», главная цель которой — выявление и привлечение к ответственности злостных неплательщиков штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе уфимской Госавтоинспекции.

За неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, виновному лицу штраф назначается уже в двойном размере от суммы неоплаченного штрафа либо арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов.

А вот в случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить 50 процентов от суммы штрафа.

Сотрудники ГИБДД в период проведения операции будут проводить массовые проверки водителей на наличие имеющихся задолженностей.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте ГИБДД или на сайте госуслуги.ру.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД Уфы
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