Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.23 ↓

EUR 80.40 ↑

9 июля Четверг

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
09.07.20: всего с COVID-19 - 5778, за сутки - 47 новых заражений. На лечении в стационарах - 405 человек
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия вошла в Топ-10 регионов России по инвестклимату - АСИ

ПОЛИТИКА

Башкирия оказалась на 9 месте Национального рейтинга инвестиционного климата регионов России, сообщила руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ, которое провел президент России Владимир Путин.

Глава государства оценил работу правительства Башкортостана: «Традиционно Поволжье развивается быстрыми темпами, качественно. Из регионов ПФО, да и в стране в целом, лидером по качеству инвестклимата является Татарстан, но, судя по всему, Башкортостан приближается вплотную. Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан?»

«Это известная практика, когда республики взаимодействуют, это сильный стимул для нас и для соседей. Мы называем их братской республикой. Мы стараемся, конечно, это какое-то время займет. Они для нас в каком-то смысле учителя, обмениваемся опытом, но приближаемся к ним», — сказал глава Башкирии.

Радий Хабиров рассказал об опыте региона, который лег в основу успеха: введение «Инвестчасов» в правительстве, «Предпринимательских часов» в муниципалитетах, учреждение должности бизнес-шерифов, создание полной линейки организационных и финансово-экономических инструментов (индустриальные парки, особая экономическая зона), снижение административного давления. За 2019 год объем инвестиций вырос на 13,6%, за I квартал 2020 — на 18%.

Время кризиса было непростым, признался глава Башкирии. Он поблагодарил Владимира Путина за оказанную регионам помощь, напомнив, что республика также предложила бизнесу два пакета мер господдержки (совокупным объемом 30 млрд рублей), благодаря чему удалось стабилизировать экономику.

«Мы ищем новые пути развития, сейчас прорабатываем вопрос соединения бизнеса и науки, видим в этом одну из точек возможного роста. Создан Евразийский научный центр, заручились поддержкой крупных структур. Готовимся участвовать в конкурсах мирового уровня, просим нас поддержать», — рассказал о планах Радий Хабиров.

«Я услышал вас, хорошо, подумаем над этим», — ответил Владимир Путин.

ИА «Башинформ»
Теги: инвестклимат, инвестиции, АСИ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии спасатели извлекли из реки Белой утонувшую девочку
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии 6 июля поступило сообщение, что в Бирском районе на реке Белой утонула 14-летняя девочка. Выяснил
Экс-кассиру банка Луизе Хайруллиной, укравшей 25 млн рублей, грозит до 10 лет тюрьмы
Башкирские полицейские завершили расследование уголовного дела против кассирши и ее мужа, похитивших более 25 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщ
В РКБ им. Куватова пациенты попали в давку, ожидая очереди на КТ легких
В Уфе, у входа в РКБ им. Куватова днем 8 июля образовалась очередь на компьютерную томографию легких. Очевидцы сообщают о давке и длительном ожидании пр
Три игрока системы ХК «Салават Юлаев» вызваны в молодежную сборную России
Три хоккеиста системы уфимского клуба «Салават Юлаев» вызваны на сборы молодежной сборной России (до 20 лет). В Сочи отправятся нападающий Родион Амиров
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть