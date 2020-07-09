Башкирия вошла в Топ-10 регионов России по инвестклимату - АСИ

Башкирия оказалась на 9 месте Национального рейтинга инвестиционного климата регионов России, сообщила руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ, которое провел президент России Владимир Путин.

Глава государства оценил работу правительства Башкортостана: «Традиционно Поволжье развивается быстрыми темпами, качественно. Из регионов ПФО, да и в стране в целом, лидером по качеству инвестклимата является Татарстан, но, судя по всему, Башкортостан приближается вплотную. Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан?»

«Это известная практика, когда республики взаимодействуют, это сильный стимул для нас и для соседей. Мы называем их братской республикой. Мы стараемся, конечно, это какое-то время займет. Они для нас в каком-то смысле учителя, обмениваемся опытом, но приближаемся к ним», — сказал глава Башкирии.

Радий Хабиров рассказал об опыте региона, который лег в основу успеха: введение «Инвестчасов» в правительстве, «Предпринимательских часов» в муниципалитетах, учреждение должности бизнес-шерифов, создание полной линейки организационных и финансово-экономических инструментов (индустриальные парки, особая экономическая зона), снижение административного давления. За 2019 год объем инвестиций вырос на 13,6%, за I квартал 2020 — на 18%.

Время кризиса было непростым, признался глава Башкирии. Он поблагодарил Владимира Путина за оказанную регионам помощь, напомнив, что республика также предложила бизнесу два пакета мер господдержки (совокупным объемом 30 млрд рублей), благодаря чему удалось стабилизировать экономику.

«Мы ищем новые пути развития, сейчас прорабатываем вопрос соединения бизнеса и науки, видим в этом одну из точек возможного роста. Создан Евразийский научный центр, заручились поддержкой крупных структур. Готовимся участвовать в конкурсах мирового уровня, просим нас поддержать», — рассказал о планах Радий Хабиров.

«Я услышал вас, хорошо, подумаем над этим», — ответил Владимир Путин.