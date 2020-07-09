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В Башкирии возобновился рост розничного кредитования

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии возобновился рост розничного кредитования Фото: Валерий Шахов

В республике возобновился рост розничного кредитования, констатировали в Нацбанке по Башкирии.

В мае жители региона взяли кредитов на 22 млрд рублей, что на 16% больше, чем в апреле.

Рекордные выдачи кредитов были зафиксированы с начала текущего года в марте — 36 млрд рублей. Тогда повышенный спрос на товары длительного пользования, включая автомобили и недвижимость, вызванный желанием сделать крупные покупки до ожидаемого повышения цен после ослабления рубля, привел к росту розничного кредитования.

В апреле объем кредитования прогнозируемо снизился почти вдвое — до 19,6 млрд рублей, из-за ограничительных мер в связи с COVID-19.

Всего за пять месяцев 2020 года жители Башкирии оформили столько же кредитов, сколько и в январе-мае 2019 года — 134 млрд рублей. С января по май население региона взяли 16,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 33,2 млрд рублей. Сумма выданных ипотечных кредитов за год выросла на 6,4%, количество сделок снизилось на 2,1%.

«Восстановлению прежних объемов ипотечного кредитования будет способствовать дальнейшее снижение процентных ставок вслед за ключевой. С начала года средняя ставка по ипотеке в регионе уже снизилась с 9% до 7,4%. Льготные программы также дадут импульс оживлению ипотечного рынка. Жители региона могут воспользоваться такими программами, как «сельская ипотека», субсидирования процентных ставок «6,5%», «Жилстройсбережения», — отметил заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Сергей Коровин.
Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам выросла с начала года незначительно — на 0,8 п.п. до 7%. По ипотечным она неизменна уже больше года и составляет 0,6%.

Одна из причин сохраняющегося низкого уровня просрочки — меры поддержки населения в виде кредитных, ипотечных каникул и регуляторные меры, стимулирующие банки реструктурировать кредиты.

С 20 марта по 30 июня кредитные каникулы получили более 6300 человек на сумму почти 2 млрд рублей.

Намного больше заемщиков получили реструктуризацию по собственным программам банков: таких клиентов насчитывается 28,7 тысячи. Им предоставлены каникулы на сумму более 10 млрд рублей.

Галина Бахшиева
Теги: Нацбанк РБ, кредитование
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