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Призовой фонд Республиканского конкурса «Трезвое село» в 2020 году увеличится в 10 раз

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане стартует Республиканский конкурс «Трезвое село»-2020. Сегодня на заседании в исполкоме Всемирного Курултая башкир сообщили о тех изменениях, которые вносятся в проект в этом году.

Так призовой фонд конкурса «Трезвое село» будет увеличен в 10 раз. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров на подведении итогов прошлого года, напомнила заместитель председателя Госсобрания РБ, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

Также расширится география проекта. Перед организаторами поставлена задача в 2020 году максимально увеличить количество участников, доведя до 2 тысяч. В каждом районе планируется привлечь к участию 50 процентов сел.

«В этом году в положение о конкурсе вносятся изменения. Сёла-участники будут поделены на четыре категории: с населением от 3 тысяч жителей, с 1-3 тысячами жителей, с 200 — 1 тысячей жителей и менее 200 человек, — рассказала куратор проекта, доктор медицинских наук, заслуженный врач РБ и РФ Салия Мурзабаева. — Пять сел-победителей войдут в комплексную программу развития села. Мотивация есть, надо стараться».
На следующей неделе состоится первый в этом году оргкомитет по проведению конкурса. В селах пройдут первые сходы по проекту.

Напомним, в 2019 году в конкурсе «Трезвое село»-2020 приняли участие 464 села из 52 районов республики, после подведения итогов на муниципальном уровне 47 населенных пунктов — по одному от каждого района, заявились на республиканский уровень. После этапа публичной защиты в финал вышли 15 сел. Первое место и премия в размере 500 тысяч рублей достались д. Башкирская Ургинка Зианчуринского района, в которой проживает 1010 человек.

Лейла Аралбаева
Теги: Курултай башкир, Трезвое село
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