Роспотребнадзор Башкирии из-за жары рекомендует сокращать рабочий день сотрудников

В Башкирии на этой неделе будет жарко. Как сообщало агентство «Башинформ», фон температур в ближайшие дни будет превышать норму на 4-7 градусов. К концу рабочей недели температура воздуха в ночные часы повысится от 14-19 до 17-23 градусов тепла, днем от +28, +33 до +31, +36. Для региона критерием сильной жары является повышение максимальной температуры воздуха до +38 градусов и выше.

В условиях пандемии коронавируса некоторые организации перешли на «удаленку», другие же работают в обычном режиме с соблюдением мер безопасности. В жару на рабочих местах, не оборудованных кондиционерами, сотрудникам приходится нелегко, особенно, если граждане подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Агентство «Башинформ» решило выяснить, при каких условиях возможно сокращение рабочего дня в жару.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, в случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.

При этом важно знать, что самостоятельно покидать рабочее место нельзя. Сначала нужно провести замеры в соответствии с требованиями СанПиН, составить протокол. Только после этого работодателем подписывается приказ о сокращении рабочего дня. Чтобы сделать замеры, можно создать в организации соответствующую комиссию, включив в ее состав представительный орган работников, специалиста по охране труда. Можно привлечь стороннюю организацию, занимающуюся данным видом деятельности.

Также следует соблюдать следующие меры профилактики перегрева:

Организовать рациональный режим работы. На открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градусов и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях.

Важно избегать перепада температур. После работы на жаре, сотруднику для нормализации теплового состояния следует находиться в помещении, где должна поддерживаться температура воздуха на уровне 24-25 градусов.

Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов по показателям микроклимата относится к опасным или экстремальным. Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градусов. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

Для защиты от чрезмерного теплового излучения нужно использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Важно соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков — обезжиренного молока, молочной сыворотки, а также соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма. При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.

Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, по возможности, кушать фрукты и овощи.

В случае уменьшения продолжительности ежедневной работы или ее смены, оплата труда сотрудников может также уменьшиться в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально простою. Тут действует часть 2 статьи 157 Трудового кодекса РФ — время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника.