Роспотребнадзор Башкирии из-за жары рекомендует сокращать рабочий день сотрудников
В Башкирии на этой неделе будет жарко. Как сообщало агентство «Башинформ», фон температур в ближайшие дни будет превышать норму на 4-7 градусов. К концу рабочей недели температура воздуха в ночные часы повысится от 14-19 до 17-23 градусов тепла, днем от +28, +33 до +31, +36. Для региона критерием сильной жары является повышение максимальной температуры воздуха до +38 градусов и выше.
В условиях пандемии коронавируса некоторые организации перешли на «удаленку», другие же работают в обычном режиме с соблюдением мер безопасности. В жару на рабочих местах, не оборудованных кондиционерами, сотрудникам приходится нелегко, особенно, если граждане подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Агентство «Башинформ» решило выяснить, при каких условиях возможно сокращение рабочего дня в жару.
Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, в случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.
При этом важно знать, что самостоятельно покидать рабочее место нельзя. Сначала нужно провести замеры в соответствии с требованиями СанПиН, составить протокол. Только после этого работодателем подписывается приказ о сокращении рабочего дня. Чтобы сделать замеры, можно создать в организации соответствующую комиссию, включив в ее состав представительный орган работников, специалиста по охране труда. Можно привлечь стороннюю организацию, занимающуюся данным видом деятельности.
Также следует соблюдать следующие меры профилактики перегрева:
- Организовать рациональный режим работы. На открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градусов и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях.
- Важно избегать перепада температур. После работы на жаре, сотруднику для нормализации теплового состояния следует находиться в помещении, где должна поддерживаться температура воздуха на уровне 24-25 градусов.
- Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов по показателям микроклимата относится к опасным или экстремальным. Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градусов. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.
- Для защиты от чрезмерного теплового излучения нужно использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.
- Важно соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков — обезжиренного молока, молочной сыворотки, а также соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.
- Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма. При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.
- Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, по возможности, кушать фрукты и овощи.