Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.17 ↑

EUR 81.46 ↓

8 июля Среда

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
08.07.20: всего с COVID-19 - 5731, за сутки - 45 новых заражений. На лечении в стационарах - 405 человек
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению, организованному в единый день голосования 1 июля 2020 года.

Видеонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов в участковых избирательных комиссиях (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) обеспечило доступность информации непосредственно на участке, а также дополнительную прозрачность процесса.

Для проведения голосования «Ростелеком» оборудовал средствами видеонаблюдения свыше 6100 ТИК и УИК на территории РФ. Всего было установлено 9750 камер.

В ТИК и УИК, где проходило голосование, сотрудники «Ростелекома» организовали бесперебойную передачу данных по каналам связи, установив компактные IP-камеры с широким углом обзора. В поле зрения камер попадали ящики для голосования, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры были смонтированы с учетом минимизации «слепых» зон.

Видеокамеры «Ростелекома» также были установлены на избирательных участках в Москве. С 1 по 2 июля трансляция изображения с них в режиме реального времени велась на портале общественного голосования vybory.mos.ru. Граждане могли наблюдать за процессом голосования с момента открытия избирательного участка до завершения подсчета голосов и подписания протоколов. Количество пользователей портала составило 51 640 человек.

Для сотрудников избирательных комиссий субъектов РФ был развернут специальный служебный портал sp.nashvybor2020.ru, на котором можно было отслеживать процесс настройки инфраструктуры видеонаблюдения, а также смотреть трансляцию в период проведения голосования.

«Уже много лет «Ростелеком» реализует важные государственные проекты, в том числе видеонаблюдение на выборах президента РФ, в Государственную Думу, в ходе проведения Единого государственного экзамена. В этом году мы организовали видеонаблюдение на голосовании по поправкам к Конституции. Традиционно “Ростелеком” обеспечил безукоризненное качество видеонаблюдения, организовав бесперебойную онлайн-трансляцию всего процесса голосования и сохранность видеозаписей. Техническая реализация видеонаблюдения является одним из важнейших факторов обеспечения легитимности всего избирательного процесса», — сказал вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

Для организации видеонаблюдения и хранения видеозаписей «Ростелеком» задействовал собственную защищенную сеть передачи данных. Записи с камер видеонаблюдения хранятся в центрах обработки данных компании до одного года.

ИА «Башинформ»
Теги: Ростелеком
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в бассейне банного комплекса нашли тело 6-летней девочки
В Башкирии в бассейне банного комплекса нашли тело 6-летней девочки. Трагический случай произошел в городе Мелеузе 4 июля. По предварительным данным пре
Будет жарко: Башкирию накроет субтропическое тепло
Текущая неделя по республике обещает быть жаркой, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра. «С распространением субтропического тепла фон температур буд
ВК «Урал» подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата России Мачеем Музаем
Волейбольный клуб «Урал» в соперничестве с отечественными клубами и командами Италии, Польши выиграл борьбу за лучшего бомбардира чемпионата России. Диаг
В Башкирии женщина попала в больницу после укуса бобра
Необычный случай произошел в селе Лаклы Салаватского района Башкирии. Местная жительница стала жертвой укуса бобра. По словам начальника ветеринарной ста
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть