Развитию Красноусольского детского санатория будет посвящено отдельное совещание
Фото: Олег Яровиков
Красноусольский детский санаторий специализируется на профилактике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней желудочно-кишечного тракта и заболеваний кожи. Уникальные природные компоненты определяют многопрофильность санатория и позволяют достигать впечатляющих результатов в оздоровлении детей.
Вместимость санатория – 190 детских коек (бюджет), 65 коек – отделение «Мать и дитя» (внебюджет). Санаторий располагает физиотерапевтическим отделением, оснащенным мощной лечебно-диагностической аппаратурой, позволяющей проводить более 30 видов бальнеогрязевых и физиотерапевтических процедур.
С 6 апреля он временно приостановил свою работу из-за пандемии нового коронавируса, а 1 июля вновь начал приём детей.
Директор учреждения Амирьян Сафаргулов рассказал Радию Хабирову, что гостей размещают в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава РБ и Роспотребнадзора. По состоянию на 6 июля здесь отдыхают и восстанавливают здоровье 200 человек.
«Развитию детского санатория мы посвятим отдельное совещание. Это учреждение пользуется большой популярностью, в него нужно вкладываться», — сказал глава Башкортостана.